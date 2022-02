Vendedores de flores y peluches esperan recuperarse este 14 de febrero de la pandemia por COVID

Peluches, globos, dulces y arreglos florales son algunos de los productos que los comerciantes de los mercados de Jamaica y Sonora de la Ciudad de México esperan comercializar este 14 de febrero, para recuperarse de la mala racha de ventas que, aseguran, han vivido desde hace dos años, por la pandemia por COVID-19.

Ana acude todos los días al mercado de Jamaica para comprar flores que revende como arreglos en las calles.

Asegura que por la pandemia han bajado las ventas.

“La gente ya no sale o no tiene dinero, está muy fuerte la economía, lo poquito pues nada más que sale para comer y para las flores ya no les alcanza”, dijo.