Velan restos de Julio César, hombre que murió atrapado en un pozo en Colima

Exactamente a una semana del accidente que lo dejó sepultado 5 días al interior de una noria a 12 metros de profundidad, Julio César Hernández Rivera de 36 años regresó sin vida a Coquimatlán, Colima, lugar donde nació.

El cuerpo de Julio fue entregado a su familia la media noche de este viernes.

Sus restos fueron trasladado a casa de sus primos, en el municipio de Coquimatlán, lugar donde nació y vivió los primeros meses de vida con sus padres biológicos y posteriormente con sus padres adoptivos, quienes lo criaron desde que tenía un año y 10 meses de edad.

La familia de Julio, exige a las autoridades, dar con el paradero del contratista para quien trabajaba, pues al parecer huyó del lugar al momento del primer colapso que lo dejó enterrado y hasta hoy, no ha sido localizado.

“Ósea no estamos pidiendo nada, nada más que este dé la cara y que diga qué pasó, porque estaba trabajando sin protección y de hecho sin seguro, aunque pues desgraciadamente, hagan lo que hagan, no, no, lo va a devolver”, dijo Rosario Rivera, prima de Julio.