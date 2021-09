Velan a Mariana, víctima del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite; su hermana está hospitalizada

Velan a Mariana, joven fallecida en el derrumbe del Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México.

Familiares y amigos de Mariana Martínez realizan su funeral en Ecatepec, Estado de México.

Su hermano Alejandro la recordó con cariño y lamentó su pérdida. Ella estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la máxima casa de estudios del país lamentó la pérdida de su estudiante.

Informó que su otra hermana permanece hospitalizada.

“Pues no hay palabras para explicar cómo nos encontramos ustedes lo han visto, no tenemos nada, han visto en las viviendas cómo quedaron, el cerro se desprendió, se desgajó una gran parte. Han visto las imágenes: la rocas, las piedras, los hogares, sólo quedaron escombros. No tenemos absolutamente nada, independiente de lo material. Desafortunadamente ojalá hubiera sido material, lo que perdimos fue la vida de mi hermana y estamos deshechos todos mis papás, mi mamá principalmente, mi hermana y pues mi papá y yo estamos tratando de sobrellevarlo para hacer todos los trámites que se necesitan”, relató Jesús Alejandro Martínez, hermano de Mariana.