Velan a Jessica Helena Price, joven hallada muerta cerca del Cerro del Tepeyac

Familiares y amigos de Jessica Helena Price, la velaron y pidieron justicia, para la joven mujer de 19 años de edad, asesinada con arma de fuego en la Ciudad de México.

“Soy la mamá de Jessy Helena Price y yo lo único que pido es justicia para mi hija, ya que le arrebataron la vida de una manera injusta… Solo les pido de verdad que den con estos hombres que le arrebataron la vida a mi hija, que no sigan haciendo de las suyas, que no sigan haciéndole daño a la gente, que no sigan matando más jovencitas inocentes por haber estado en el lugar equivocado y el momento equivocado, le arrebataron la vida a mi hija y no es justo”, dijo Maria de los Ángeles, mamá de Jessica mujer asesinada.