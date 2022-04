Velan a Debanhi Escobar en Monterrey; su familia exige justicia por ella y por todas las mujeres desaparecidas

La noche de este viernes fueron velados los restos de Debanhi Escobar en las capillas del Carmen, ubicadas en avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León.

Familiares, amigos y voluntarios, quienes se sumaron a su búsqueda, llegaron al lugar.

Hasta este sitio también arribó la marcha que salió de la Fiscalía estatal.

Al llegar, los manifestantes se sentaron en el pavimento de la avenida Constitución y guardaron un minuto de silencio en memoria de Debanhi.

Así mostraron su solidaridad y empatía con la familia de la joven estudiante de Derecho.

Más tarde, entrevista para FOROtv, la prima de Debanhi, Marisol Bazaldúa exigió justicia.

“Ella quería estudiar, bueno, estaba estudiando leyes, quería defendernos, quería defendernos, le gustaba su carrera y hoy nos toca despedirla”, comentó Marisol Bazaldúa.

“Yo creo que ya es exigencia de justicia, que esto no se quede así, que se encuentre a los culpables y que se haga justicia, es lo único que necesitamos. Yo creo que ahorita ya nosotros ya la encontramos, ya la tenemos, pero sí necesitamos justicia por ella, y no sólo por ella, yo creo que por todas las demás mujeres desaparecidas y también por las que todavía estamos aquí porque no podemos estar inseguras”, dijo Marisol Bazaldúa.