Veladora en altar de muertos provoca incendio en guardería de Saltillo; desalojan a 70 niños

La caída de una veladora instalada en un altar de muertos originó un incendio al interior de una guardería en Saltillo, Coahuila, provocando la evacuación de 70 niños, además de la movilización de los cuerpos de auxilio y seguridad.

Cuando comenzó el incendio, el personal de la guardería comenzó a evacuar a los menores, en espera de los bomberos.

En total había 70 niños dentro del instituto ubicado en la colonia 7 de noviembre al sur de la ciudad.

“Se quemó un altar, tenían varias veladoras, la puerta estaba abierta y con el viento se propagó la flama y agarró lo que fue material combustible como sillones, sillas, los aditamentos que tenían en el altar de muertos, las mujeres están capacitadas para usar los extintores, dicen que sí los activaron, pero como ya estaba el fuego fuera de control pues se les propagó”, indicó Marco Antonio Gómez Padilla, agente de Protección Civil de Saltillo.

Mientras los bomberos liquidaban el fuego, elementos de la policía municipal junto con maestras, vecinos y personal de la guardería cuidaron a los pequeños en una plaza.

“Lo que nos interesaba más que todo era el resguardo de los niños, quedaron resguardados en una zona de seguridad que tienen ya delimitada ellos en el segundo piso, 50 niños y 26 niños, los llevaron hacia el punto de reunión que esta frente al instituto, afortunadamente ningún niño salió lesionado”, señaló Marco Antonio Gómez Padilla, agente de Protección Civil de Saltillo.

“Sí me hablaron por teléfono. No pues realmente cuando me llamaron me dijeron que todo estaba bien, pues no, no hubo ninguna impresión, no pasa nada”, dijo Sandra Rosales, madre de menor.

El lugar fue clausurado temporalmente por personal de Protección Civil al detectarse que solo contaba con un acceso de entrada y salida, justo donde ocurrió el incendio.

Los menores podrán regresar a la guardería cuando se cumplan los requerimientos mínimos de prevención.

Con información de Juan Andrés Martínez

