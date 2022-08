Vehículos abandonados en CDMX son trasladados a corralones para su chatarrización

Aquellos vehículos abandonados en la vía pública de la Ciudad de México y no sean reclamados por sus propietarios, serán llevados a un corralón para luego chatarrizarlos.

Este operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se lleva a cabo en las 16 alcaldías.

Brigadas del gobierno capitalino recorren calles y avenidas de la capital, al encontrar un automóvil abandonado levantan un reporte y colocan una notificación en el vehículo. Después de tres días el automotor es llevado a un depósito de vehículos.

“Lo que hacen las brigadas, primero identifican los vehículos, tienen que tener ciertas características, lo que marca la normatividad, nos enfocamos en vehículos que no tienen llantas, ya no tienen motor, que están descompuestos, que no se pueden mover o vehículos que llevan mucho tiempo, más de 15 días abandonados. La gente tiene tres días después de ser notificados para retirar el vehículo, si no lo retiran entonces viene la subsecretaria de Control de Tránsito con las grúas”, explicó Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito ce la SSCCDMX.