Vehículo choca e ingresa al vestíbulo del Trump Plaza en NY

Un auto chocó contra las puertas de cristal e ingresó al vestíbulo del Trump Plaza en New Rochelle, Nueva York, informó la Policía.

Te recomendamos: Trump sugiere posible acuerdo de defensa con Israel poco días antes de elecciones

BREAKING: A car has crashed into the lobby of Trump Plaza in New Rochelle, New York.

The driver, reportedly, got out of the car, sat on a sofa in the lobby, and said nothing.

Authorities have not said whether the incident was intentional or an accident.pic.twitter.com/RQZFlhmYZF

— Students For Trump (@TrumpStudents) September 18, 2019