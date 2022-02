Veda electoral no es por mandato del INE, sino de la Constitución: Lorenzo Córdova

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que la veda electoral que inició al momento de lanzar la Revocación de Mandato no es por mandato de este órgano electoral sino de la Constitución.

“Lo puso el Congreso de la Unión en la Constitución y cuando me preguntan ¿qué tiene que hacer el presidente? Pues lo mismo que hace durante un proceso electoral, ese es el modelo, ¿Puede inaugurar el aeropuerto? qué quiere decir esto ¿se tienen que suspender acciones de gobierno? no, ¿se tienen que suspender programas sociales? No. Lo que no se puede es publicitarlos. Cualquier acto de publicitación de logros de gobierno en este periodo está prohibido, pero vuelvo a insistir: no lo dice el INE, lo dice la Constitución”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.