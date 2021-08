Vecinos y usuarios de sillas de ruedas afectados por medidas COVID de restaurantes en CDMX

Como parte del plan de reactivación económica en la Ciudad de México, el gobierno puso en marcha el programa ‘Ciudad al aire libre’, con el cual restauranteros pueden montar mesas sobre las banquetas y calles para atender a más comensales respetando cierta distancia entre las mesas y que la mayoría esté en espacios ventilados. Sin embargo, algunos no han respetado el espacio mínimo para los peatones.

Te recomendamos: Retiran andamio del Ángel de la Independencia tras dos años de rehabilitación

Silvia habita la alcaldía Cuauhtémoc y para salir a la calle necesita hacerlo en silla de ruedas, asegura que el programa Ciudad al aire libre, que desde abril pasado se aplica para incentivar el regreso de clientes a restaurantes en la pandemia, no se ha aplicado correctamente, pues mesas y lonas de restaurantes de su colonia no le permiten el libre tránsito, ni a ella, ni a sus vecinos.

En Punto la acompañó desde su casa, en la calle de Querétaro, hasta el Parque México, así fue su recorrido.

“Hay una mesa con sillas lo que voy a hacer es que si tengo la necesidad de pasar. Me atoré, sí, y no recibo ayuda de nadie, si viene alguien pero yo no puedo. Por favor me pueden ayudar”, Silvia Martínez, vecina de la colonia Roma, CDMX.

“No pasó por el árbol, como hay unas raíces que ya están salidas, yo creo que por eso”, Gerente del restaurante Buena Vida en la Colonia Roma.