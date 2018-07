Vecinos temen caída de más árboles en Naucalpan

Vecinos del fraccionamiento Bosques de Echegaray, en Naucalpan, Estado de México, aseguran que la caída de un árbol de eucalipto, ocurrida la tarde del martes y que ocasionó la muerte de cuatro personas, no es la única registrada en fechas recientes.

Los árboles de la zona son muy altos, además de que se desconoce su antigüedad y estado de salud.

En este paseo son eucaliptos, árboles de más de 100 años, nunca he visto una poda o un trabajo de mantenimiento a estos árboles, los árboles están marcados, se supone que Ecología del municipio revisó hace dos o tres años, los marcaron y no hicieron nada”, aseguró René de Aguinaco, vecino de Bosques de Echegaray.

Josefina es vecina de la calle Hacienda de Huaracha. Desde hace 20 años, mediante un oficio solicitó a las autoridades de Naucalpan que podaran un árbol, pero asegura que no lo han hecho.

Llevo 20 años solicitando, en un inicio, que se hiciera la poda de un eucalipto que se encuentra enfrente de mi domicilio y últimamente he pedido el derribo porque el árbol tiene más de 20 metros de altura, las ramas ya crujen, dicen que no lo han hecho porque no tienen los recursos o no tienen los aparatos”, dijo Josefina Ramos Méndez, vecina Bosques de Echegaray.