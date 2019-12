Vecinos de Santa Martha Acatitla vivieron momentos de terror tras explosión de subestación CFE

Vecinos de Santa Martha Acatitla, en alcaldía Iztapalapa, narran los momentos de terror y miedo que tuvieron tras la explosión en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Te recomendamos: Se registra incendio en Park Plaza Santa Fe, desalojan edificio

A las 6 de la tarde con 40 minutos se reportó una explosión en la subestación eléctrica “Zaragoza”, de la Comisión Federal de Electricidad, que se localiza en la esquina de Emilio Madero y Marcos Méndez, lo que provocó la evacuación de más de 2 mil 500 personas.

Al escuchar la explosión, algunos vecinos salieron corriendo de sus viviendas.

Empecé a ver que salía humo y empezó a salir fuego, no me esperé a ver qué sucedía, sino que inmediatamente corrí a su casa a sacar a mi familia, y me los llevé lo más lejos que pude. Se vio todo el estruendo, luz, ahora sí que rayos parpadeantes. Hubo pánico entre los vecinos, bastante, unos hasta salieron gritando, otros llorando, unos hasta se privaron, no sabían qué hacer”, explico el vecino Ricardo Carbajal Garrido.