Vecinos reportan robo de sus pertenencias tras explosión en edificio de Av. Coyoacán

Un ciudadano denunció, en entrevista con Foro TV, que algunas de sus pertenencias fueron robadas después de que, junto a otros vecinos, fuera desalojado de su departamento tras la explosión registrada al interior de un edificio de Av. Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez.

Te recomendamos: Actualizan a 29 los heridos tras explosión en edificio de Avenida Coyoacán

Antonio, como se identificó ante nuestras cámaras, acusó que tras ingresar a su domicilio se percató que ya no estaban algunos de sus bienes, lo que lo llevó a alzar la voz por lo acontecido.

“Ahorita nos están dejando entrar, persona por persona,al edificio, desgraciadamente las personas que estuvieron adentro robaron cosas, robaron pertenencias. Estoy alzando la voz porque no se vale, se supone que confiamos a ellos para que nos ayuden a nosotros y ellos roban nuestras cosas. No se vale porque si ya nos dejaron jodidos con la explosión que hubo, ahora nos dejaron más jodidos porque las cosas que podrían rescatar de valor ya no las tenemos”, comentó Antonio, uno de los afectados por la explosión.