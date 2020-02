Vecinos de Fátima realizan cooperación para pagar funeral

Vecinos y amigos de Fátima, cuyo cuerpo apareció sin vida la víspera, realizan una cooperación para pagar los gastos fúnebres de la menor de siete años de edad, mientras que su tío lamentó los hechos y responsabilizó a las autoridades del asesinato de la niña.

“Me la dejaron sola en la calle, alguien se la llevó y por eso ocurrió lo que ocurrió, las autoridades no hicieron su trabajo, y esto no puede volver a pasar a nadie, no podemos dejar que esto ocurra, pido justicia.