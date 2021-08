Vecinos de Tlatelolco bloquean avenida Reforma por falta de agua

En la Ciudad de México, vecinos de la tercera sección de Tlatelolco realizaron un bloqueo durante más de 12 horas sobre prolongación Paseo de la Reforma, desde Flores Magón hasta canal del norte.

Te recomendamos: Sheinbaum descalifica al TEPJF por retirar a Morena distrito de Azcapotzalco

Esto debido a que alrededor de 30 edificios no tienen agua desde hace más de 24 horas, señalando que son muchas familias las que necesitan del servicio, y entre las que se cuentan varias personas de la tercera edad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio e intentaron replegar a los manifestantes, provocando enfrentamientos en los que al menos tres personas resultaron con golpes leves.

Los inconformes han señalado que mantendrán el bloqueo hasta que sean atendidas sus demandas de que les sea restablecido el servicio de agua.

Néstor Núñez, alcalde en cuauhtémoc, garantizó que el suministro de agua quedará solucionado.

“Yo no no me voy a ir hasta que el último departamento tenga agua, yo personalmente me voy a quedar”, aseguró Néstor Núñez, alcalde en Cuauhtémoc.