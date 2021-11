Vecinos de Polanco protestan contra restaurantes en la vía pública

Vecinos de la colonia Polanco en la Ciudad de México protestaron en contra de los restaurantes que utilizan la vía pública para atender a sus comensales.

Te recomendamos: Video: Roban reloj de alta gama a hombre mientras tomaba café en Polanco

En Polanco este viernes las estatuas de los presidentes Tomás Garrigue Masaryk y Abraham Lincoln lucieron con una almohada en la sien un mensaje colocado por la asociación La Voz de Polanco.

Afirman que, por la pandemia, en semáforo naranja, el Gobierno de la Ciudad de México autorizó a los restaurantes colocar mesas en un carril del arroyo vehicular para reactivar la economía.

Sin embargo, 7 meses después, ya en semáforo en verde, los vecinos de Polanco se quejan de que la zona se ha convertido en un gran antro, donde no dejan dormir.

La presidenta de la Asociación La Voz de Polanco, Mayte de las Rivas, afirmó que los restauranteros se han apoderado de las calles y los vecinos no pueden ni circular ni dormir.

“Los vecinos todos estamos muy molestos estamos en contra de este programa; de los abusos que se han hecho al amparo de este programa y, sobre todo, ahora que estamos en semáforo verde, nos están quitando a nosotros el derecho de pasar porque ya no puedes pasar por tus banquetas, no puedes dormir, el ruido ha sido una cosa, o sea, los vecinos de todas las colonias si vives arriba de uno de estos restaurantes ya la vida, no vuelves a dormir”, dijo Mayte de las Rivas, presidenta la voz de Polanco.