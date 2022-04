Vecinos de la colonia Roma reportan inundaciones por fallas en el drenaje

El interior de alcantarillas de la calle Álvaro Obregón en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México se encuentra con piedras, tierra, ladrillos, heces fecales, grasa y todo tipo de desperdicios que las tienen totalmente saturadas.

Vecinos y dueños de negocios de la zona señalan que el drenaje está colapsado y piden una evaluación para evitar daños mayores.

En un video tomado por habitantes de un departamento de la Colonia Roma Norte la tarde del 22 de marzo, después de una ligera lluvia, se aprecia cómo las aguas negras brotaron de la alcantarilla.

En cuanto bajan la palanca del sanitario, el agua brota por la coladera que está en el mismo baño.

El 23 de marzo, fueron tomadas unas fotografías en el patio, bodega, de un restaurante ubicado en la misma calle, la Avenida Álvaro Obregón, también inundado por aguas negras.

Es tal la saturación del drenaje, que a diario lo drenan con cubetas, para evitar que se desborde.

“Todavía no son lluvias y se sale todo, creo que esta fracturado por lo que hemos entendido algo del suelo. Entonces, se nos sube todo el estiércol de las casas se nos sube es un foco de infección muy grave, es en el patio de atrás, no tiene nada que ver con el restaurante, nosotros tenemos todos los servicios de trampas de grasa y todo, despide olores muy feos, tengo que cerrar, ha estado tapado ahí como 15,20 días, no vienen, no vienen, reportes a todos lados”, informó Julio Barrón, restaurantero en la calle Álvaro Obregón.