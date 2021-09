Vecinos del Cerro del Chiquihuite advirtieron riesgos de derrumbe desde hace dos semanas

Esta tarde fueron localizados restos de la menor que permanecía junto a su madre y su hermano desaparecida tras el derrumbe de piedras del viernes pasado en las laderas del cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México. Vecinos aseguran que advirtieron a las autoridades por lo menos desde hace dos semanas de que estaban cayendo piedras.

Después de más de 100 horas de búsqueda, minutos después de las siete de la noche de este martes, elementos de rescate dieron con el cuerpo de Mía Mailín Mendoza, de tres años de edad, hija de la joven Paola Daniela Campos. La Fiscalía estatal informó que la familia reconoció plenamente a la niña. Continúa la búsqueda de Paola Daniela y de su otro hijo Jorge Dilan Mendoza de 5 años de edad.

La casa de la familia desaparecida fue una de las cuatro que se derrumbaron por el alud. Otra vivienda de la calle Exploradores de Chimalhuacan pertenece a la señora Eustacia, quien sostiene que había solicitado ayuda de las autoridades antes del derrumbe.

“Mi calle es club Chimalhuacan manzana 206, Lote 1, Colonia Lázaro Cárdenas. Estoy en la primera casa que se cayó. Ya tenía 15 días reportando, 15 días cayendo las piedras diario, diario, día y noche se caían las piedras. Hablé al 911, de hay me comunicaron a Protección Civil y me dijo que mandaba bomberos mando dos personas, 29 de agosto se cayó una piedra la más grande se quedó ahí tome una foto. El jueves se cayó otra a las 12 de la noche, el viernes a las 6 de la mañana se cayó otra y yo me fui a trabajar a las 6 de la mañana”, refirió Eustacia Ángel Valentín, habitante del cerro del Chiquihuite.

Ahora, ella y su familia están albergados en la Iglesia del Sagrado Corazón.

“Llegue hasta el domingo por la tarde, pues todas mis vecinas me abrazaron y lloraron porque me vieron que estoy viva, porque me daban por muerta. Le doy gracias a dios, que vivo para contar que sino yo estuviera ahí atrapada”, dijo Eustacia Ángel Valentín, habitante del cerro del Chiquihuite.

Tomás vive con su familia en lo más alto de la colonia Lázaro Cárdenas. El área está considerada por las autoridades de más alto riesgo ante la posibilidad de un nuevo derrumbe, pese a la advertencia, Tomás se niega a desalojar.

“Por qué me voy a salir de aquí, si no pasa nada. No tenemos por qué salirnos, ¿a dónde nos vamos?, dígame usted, si me voy a un albergue, ahí voy a estar como limosnero”, dijo Tomás Sánchez, vecino cerro Chiquihuite.

Para Adelina de Jesús, la razón para no irse es porque dos de sus familiares necesitan dializarse frecuentemente.

“Yo no tengo lugar a dónde llevarme a mi familia, yo no puedo dar ese paso”, agregó Adelina de Jesús. “Tiene a fuerza que dializar, como ven aquí adáptanos un consultorio para que aquí haga la diálisis”, destacó Briseida Meza de Jesús.

Poco más de la mitad de los vecinos afectados han desalojado. Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades hicieron este llamado para los próximos festejos patrios.

“Les haría el llamado a la población y toda la gente que esté cerca de esta ubicación, que evitemos quemar pirotecnia, la vibración puede desestabilizar el tabique”, afirmó Ricardo de la Cruz Musalém, subsecretario General de Gobierno. “Ahorita lo que tenemos es como si fuera un Jenga, tenemos muchas piedras colocadas unas arriba de otras, donde tratamos de buscar a las personas que están desaparecidas pero lo principal es causar el menor daño colateral posible, porqué tenemos muchas casas abajo”, concluyó Emir Atzel Atala Rivera, líder del Equipo de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina

Con información de Dafne Mora, Carlos Guerrero y Ramkar Cruz

KAH