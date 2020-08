Varios miles de bielorrusos protestan en Minsk contra el gobierno Lukashenko

Decenas de miles de partidarios de la oposición bielorrusia protestaron en Minsk el domingo en la llamada “Marcha por la Libertad” contra la controvertida reelección del presidente Alexandre Lukashenko.

¡Vete!”, gritaron los manifestantes al referirse al presidente, marchando por la avenida Independencia, en el centro de Minsk, en lo que parecía la manifestación más grande en una semana de protestas.

Muchos manifestantes levantaban señales de victoria y sostuvieron flores y globos. Otros vestían de blanco, el color que ha llegado a simbolizar el movimiento opositor. También había un grupo de veteranos paracaidistas en uniforme.

“Estamos en contra de la violencia”, “Lukashenko debe responder por la tortura y los muertos”, se leía en pancartas que llevaban los manifestantes, en alusión a la represión de las protestas.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó en Minsk que “ni muerto” permitirá la entrega del país, en el primer mitin en su apoyo desde el estallido de la ola de protestas populares que sacuden el país desde hace ocho días.

Varios miles de personas, muchas con banderas bielorrusas, se congregaron en la plaza situada frente al Casa del Gobierno.

Medios opositores indicaron que muchos de los asistentes al mitin oficialista fueron trasladados a Minsk en autobuses contratados por las autoridades.

Queridos amigos, os he llamado no para que me defendáis, aunque también. Habéis venido para que por primera vez en un cuarto de siglo defendamos nuestro país, nuestras familias, nuestras esposas y hermanas, nuestros hijos”, dijo Lukashenko.