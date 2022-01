Varios estados comenzaron el miércoles la vacunación de refuerzo anticovid para maestros

Comenzó la vacunación de refuerzo contra covid para maestros de instituciones públicas y privadas en varios estados del país.

Se pretende que el personal docente, administrativo y de servicios, esté más protegido para un retorno seguro a clases presenciales.

En Yucatán, serán vacunados más de 52 mil maestros como Betzabé, que tras 8 meses de espera recibió la dosis de refuerzo.

Los maestros pueden vacunarse en 5 sedes instaladas en Mérida, Valladolid, Tizimín, Motul y Ticul. Con la aplicación de este refuerzo el gobierno de Yucatán confirmó que el regreso a clase será el lunes 17 de enero.

En Chiapas más de 114 mil dosis serán aplicadas en 47 sedes instaladas en 38 municipios que abarcan las 15 regiones del estado.

En Oaxaca durante tres días, se aplicará más de 107 mil dosis.

En la ciudad de Oaxaca se habilitaron dos grandes centros para vacunar a más de 25 mil maestros de toda la región de Valles Centrales, que comprende la capital del estado, municipios del área metropolitana y poblaciones aledañas.

En Chihuahua, miles de maestros acudieron al llamado de las autoridades de salud, como Manuel, un maestro de primaria de Ciudad Juárez.

“Pues si me siento un poco más seguro con el refuerzo, pero pues mal no me he sentido gracias a Dios…”, afirmó Miguel Perches, maestro de primaria.

“La verdad ahora que hemos regresado al contacto con los alumnos y a las aulas, es conveniente que tengamos este refuerzo para no enfermarnos…”, dijo Tania Martínez, maestra de Villa Ahumada, Chihuahua.