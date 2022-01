Variante ómicron sigue siendo de preocupación para especialistas en México

Por la velocidad de propagación, la variante ómicron del covid sigue siendo de preocupación para muchas naciones… Y para algunos especialistas, México no será la excepción.

“Antes era la escasez de equipo de protección personal, escasez de camas, la escasez de ventiladores, ahora, posiblemente será la escasez de personal, de personas, de maestros, de médicos, de enfermeras… Claro que sí podría haber una disrupción”, explicó Carol Perelman, química farmacéutica bióloga.

“Tenemos estados de la República con aumentos arriba de 300% en la última semana como por ejemplo Quintana Roo, Yucatán está arriba de 200% en la última semana, pero bueno también la Ciudad de México tiene 155% de aumento en la última semana”, aseguró Carol Perelman, química farmacéutica bióloga.

Algunos estudios, como este publicado por una revista de prestigio australiana, afirman que las consecuencias mundiales por no cerrar actividades no esenciales y permitir una transmisión comunitaria de ómicron pueden ser sociales:

Aparición de más variantes

Escasez de insumos

Colapso de sistema de salud por falta de personal

Saturación

Posibilidad de secuelas

Riesgo de hospitalización

Muerte

“Ómicron viene con toda su fuerza para México… porque mucha gente va a tener que verse, se va a inhabilitar laboralmente, independientemente de que esperemos que no sea tan letal… es una crisis sanitaria que nos está derivando una crisis económica muy fuerte”, detalló Cuauhtémoc Rivera, coordinador nacional de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

¿Escuelas como lugares seguros?

Pero, por otro lado, en materia educativa los efectos de volver a cerrar aulas, serían mayores… Distintos organismos como la ONU y los CDC de Estados Unidos han declarado que, con las medidas adecuadas, las escuelas son lugares seguros.

“El peor momento de la tercera ola fue en el verano cuando las escuelas estaban de vacaciones… durante todo el tiempo que estuvieron abiertas las escuelas la transmisión del virus fue bajando y bajando y bajando, cada vez se abrían más escuelas en todo el país… cada escuela debe de evaluar sus condiciones”, dijo Mauricio Rodríguez, de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para el covid.

Siguientes semanas serán críticas por el repunte drástico de contagios

Indicó que las siguientes tres semanas serán críticas por el repunte drástico de contagios que se prevén en México… Sin embargo, dijo que la sociedad ya no es la misma que al inicio de la pandemia, cuando no se conocían los alcances del virus, no había suficientes pruebas de detección, las medidas sanitarias adecuadas, y tampoco había vacunas.

“Estamos en una situación muy diferente, la ciencia ya dijo lo que había que hacer, ahora es la sociedad la que tiene que actuar en consecuencia… es ahorita crítico romper la cadena de transmisión en las casas… en las oficinas, en las escuelas… que la gente que está enferma no vaya… hay gente que no puede faltar porque le van a descontar el día, o lo van a regañar, o tienen pendientes, o lo que sea y entonces se va a forzar para ir”, aseguró Mauricio Rodríguez, de la facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para el covid.

“Nosotros insistimos en que la reactivación se tiene que dar con prevención, es decir de manera razonada… no hay que exponerse por exponerse”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, coordinador nacional de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

“Posiblemente será momento de sí quedarnos en casa, de limitar nuestras salidas, aumentar la calidad del cubre bocas que utilizamos… redoblar los esfuerzos, redoblar la ventilación… y sí pedirles a todas y a todos que ahorita que alguien tiene covid y que le desespera estar encerrado, que por favor se cuiden y cuiden a las personas que están a su alrededor porque el virus es altamente contagioso”, sentenció Carol Perelman, química farmacéutica bióloga.

Con información de Farah Reachi

HVI