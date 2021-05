Variante India de COVID-19 detectada en México no es motivo de preocupación, asegura SSa

La variante de COVID-19 detectada originalmente en la India, y confirmada por primera vez en México, es de interés y no de preocupación para nuestro país, así lo dijo el director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

“Sí, se ha detectado un primer caso de esta variante, afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la vigilancia epidemiológica para la secuenciación, se revisa la sintomatología, y no tiene ningún aislamiento específico, ni especial dado que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional, como internacional”, Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud.