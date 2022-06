Los vapeadores se venden en México sin restricción; hasta un niño puede comprarlos

Este martes 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, se anunció que por decreto queda prohibida en México la distribución y venta de vapeadores y cartuchos de cigarrillos electrónicos.

Un vapeador puede comprarse fácilmente en una tienda de conveniencia.

Si lo quiere más sencillo y sin restricción alguna, existen estas máquinas expendedoras automáticas.

“Sí, yo he visto muchos chicos que vienen mucho a comprar eso y pues no, como yo nunca lo he probado, de todos modos sale lo mismo que el tabaco”, destacó el ama de casa Rosario Moreno.