El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) condenó los actos vandálicos que se han registrado en las recientes manifestaciones en varias zonas del país, y en particular en la Ciudad de México, que han provocado daños a comercios, propiedades privadas y públicas, y monumentos históricos.

El organismo repudió, a través de un comunicado, el ataque directo contra la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, una organización de representación empresarial más antigua del país y una de las 12 que conforman el CCE.

El CCE destacó que la libertad de expresión y manifestación es un valor fundamental de la democracia, y es necesario defenderla siempre. No obstante, indicó, las autoridades deben garantizar que en el ejercicio de este derecho no se permitan actividades violentas, muchas veces de grupos infiltrados, que sólo buscan enrarecer el clima social y quitarles legitimidad a las causas ciudadanas.

Además, el organismo privado aseguró que es competencia y obligación de las autoridades realizar investigaciones que lleven a ubicar y sancionar a los culpables de los hechos violentos, pues en un verdadero Estado de derecho no puede haber impunidad.

CCE pide sancionar a responsables de actos violentos en marchas (Cuartoscuro/Graciela López)

Respecto a las marchas y los actos de vandalismo registrados recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado, durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

A dos días de que se realice la marcha del 2 de octubre, AMLO convocó a los participantes a que se actúen de manera pacífica y responsable.

Pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martín Luther King y otros luchadores sociales. Y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que si se infiltran provocadores los aíslen y los mantengan separados, nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores, con organización, bastante organización de los manifestantes (…) Invito incluso a los ciudadanos a que ayuden, invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren La Paz y que se evite la violencia”.

El presidente López Obrador adelantó que habrá vigilancia pero sin reprimir a nadie.

Va a haber cuidado, vigilancia, sin represión. No vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar, están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir. Nosotros no vamos a perder la cabeza. También que no se les dé tanta importancia a quienes gritan ahora de que hace falta la mano dura y luego van a gritar de que hay autoritarismo. Entonces si la ensartas perdiste y si no lo ensartas también, es un poco esa lógica, ¿no?”