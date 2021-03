Se recupera humedal de Valle de Cuatro Ciénegas, en Coahuila

Hace año y medio imágenes de En Punto demostraban cómo el Valle de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, estaba quedándose sin agua debido a la explotación de este recurso para uso agrícola. Hoy la situación es diferente.

En julio de 2019, investigadores, activistas y documentalistas alertaron sobre la desecación del Valle de Cuatro Ciénegas, lo que trajo como consecuencia la muerte de especies de animales y de estomatolitos, bacterias prehistóricas descubiertas en esta zona por la investigadora Valeria Souza.

El uso de agua para abastecer la gran cantidad de campos agrícolas de alfalfa, con la que se alimenta el ganado de la laguna, también agravó la situación.

En septiembre de 2019, autoridades federales, entre ellas la Conagua, acudieron al lugar y se comprometieron a realizar acciones para evitar la desecación del Valle de Cuatro Ciénegas, en Coahuila.

La organización Pronatura Noreste, con Mauricio de la Maza al frente, también realizó obras de ingeniería en la zona con la colocación de gaviones para mantener el agua en pozas y ríos. Esto molestó a algunos ejidatarios del valle.

Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el lugar y anunció que se han recuperado más de 40 hectáreas de humedales, además del Río Mezquites que se encontraba prácticamente seco.

“Tenemos que convencer de que en el norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua. Y lo mismo el caso de la producción de leche en la laguna. No se trata de que se deje de producir la leche, sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa, porque significan más agua para producir leche”, agregó López Obrador.

“Ayer fue un brinco cuántico, se recuperó el humedal por una serie de acciones ingenieriles y esa recuperación parece milagrosa y hay que cuidarla de todos los medios, es una recuperación frágil”, concluyó Valeria Souza, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.