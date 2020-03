Pobladores de Valle de Bravo, preocupados y en alerta por ataque de animal salvaje

En comunidades cercanas a Cerro Gordo, Valle de Bravo, donde se encontró el cadáver de Melchor Anselmo Delgado, atacado por un animal, este miércoles se reportó rugido generado por algún animal que se encuentra en la zona, así lo confirmó el velador de uno de los fraccionamientos.

Escuchamos el ruido nada más, escuchamos el maullido dos veces, fue anoche nada más, como a la una de la mañana. Es que fue un animal, pero no sabría decirle cómo, pero feo, espantoso pues, pues como muy lejano, lejos, lejos, no lo escuché cerca, pero no puedo describirle como exactamente le hizo”, explicó el velador Ángel Díaz.