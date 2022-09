Vacunas cubanas contra COVID-19 aún no están aprobadas por la OMS, afirman especialistas

Las vacunas cubanas contra COVID-19 aún no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, así lo aclararon los especialistas tras ser cuestionados sobre la eficacia en población pediátrica.

N+ te recomienda COVID-19 dejó a 10.5 millones de menores huérfanos, señala estudio

“Hay 2 vacunas cubanas que están siendo evaluadas por la OMS para la lista de uso de emergencia, pero aún se encuentran en etapas tempranas, por lo que aún no hemos evaluado la vacuna para adultos, pero entendemos que Cuba ya la está utilizando bajo la autoridad reguladora nacional para los niños. La OMS aún no tiene una posición porque su evaluación no ha terminado”, señaló Mariangela Simao, subdirectora para precalificación y evaluación de tecnologías de la OMS.