Vacunas contra covid-19 no afectan el esperma, la enfermedad sí: especialistas

En redes sociales, sobre todo en Estados Unidos, se ha registrado un movimiento antivacuna llamado “Unvaxxed Sperm”, o “Esperma de No vacunado”, cuyo precepto es que el semen de los no vacunados contra covid-19 será cada vez más cotizado, al ser la única vía para preservar la raza humana pre-pandemia.

Sin embargo, el incremento en el costo del semen de los no vacunados del que habla ese movimiento antivacuna, es falso.

Noticieros Televisa contactó a bancos de esperma tanto de Estados Unidos como de México.

En el caso de las instituciones estadunidenses, contestaron que ni siquiera es de su interés saber si el donador de esperma está vacunado contra covid-19.

-Reportera: “Me gustaría saber si hay diferencia entre el costo del esperma de un hombre no vacunado y el de un hombre vacunado. Vacunado contra covid-19”.

“Nosotros no le preguntamos a nuestros donadores”, indicó personal de Xytex Corporation Atlanta. “Alrededor del 99% de los donantes están vacunados. Nosotros no distinguimos entre vacunados y no vacunados. Tal vez otros bancos de esperma, pero nosotros no”, respondió personal de Banco de Esperma de California

Al contactar a un banco de esperma en México, el personal dijo que desde que comenzó la pandemia, no han recibido donaciones de esperma. Se explicó el motivo.

“Nosotros tenemos un amplio catálogo y tenemos muchas muestras. Entonces como no se sabe muy bien qué implicaciones pueda tener el covid en la calidad, no hemos congelado con pacientes que han sido vacunados o que han tenido covid”, refirió Concibe Reproducción Asistida México.

El doctor en Investigación Biomédica, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Rafael Bojalil, afirmó que no existe evidencia científica de que las vacunas contra covid-19 incidan en la función eréctil o eyaculatoria del hombre, tampoco en la calidad de su esperma y menos en una variación genética de la raza humana.

“No hay ningún reporte científico que indique cualquier trastorno, ni en la sexualidad ni en la calidad espermática de los varones vacunados, no hay ninguna razón para pensar que hay una modificación genética por las vacunas”, refirió Rafael Bojalil, médico Inmunólogo-UAM.

En ello coincidió el urólogo de la Secretaría de Salud, Gumaro Martínez.

“No tiene ningún sustento. Digamos que… No es cierto, pero digamos que la vacuna sí alterara la calidad del semen, del esperma. En este caso, como le mencioné, los espermas se están reproduciendo continuamente. Entonces el efecto de un medicamento o algo, generalmente es al inicio, los primeros, mes, dos meses, los espermas se reproducen, se cambian nuevos todos cada 40 días”, explicó Gumaro Martínez, urólogo Hospital Juárez de México.

Lo que sí puede suceder, coincidieron ambos especialistas, es que con la enfermedad de covid-19, la calidad del esperma disminuya temporalmente.

“Con la infección de covid sí hay trastornos, puede entrar el virus a las células testiculares, hay una disminución en la concentración de semen, en el recuento total de espermatozoides y en el número de espermatozoides móviles. Estos trastornos de la calidad del semen por la enfermedad covid, no por la vacuna, duran en promedio un mes, luego se recuperan”, indicó Rafael Bojalil, médico Inmunólogo-UAM.

También por la enfermedad de covid-19, puede desarrollarse disfunción eréctil a mediano y largo plazo, debido a la falta de oxigenación y afección en el sistema cardiovascular… El especialista agregó que el hecho de que covid genere trastornos olfativos, disminuye la capacidad de percibir olores, que es uno de los elementos esenciales para la función sexual.

Esto independientemente de los trastornos mentales y psicológicos que han aumentado durante la pandemia, y que pueden inhibir el apetito sexual.

El especialista sostuvo que, contrario a lo que dice el movimiento antivacuna, un hombre inoculado contra covid-19, tiene menos riesgo de sufrir secuelas, incluidos estos trastornos sexuales.

El movimiento ant vacuna de redes sociales ha creado incluso una criptomoneda llamada “Esperma de los No Vacunados”, pero que sólo tiene el nombre, es decir, no pone a la venta ni cotiza el semen de hombres no vacunados.

“Está jugando con todas las personas que lo están siguiendo, ahorita había recabado casi 700 mil dólares, nadie sabe si en algún momento, esta persona simplemente va a recolectar 5, 10, 20 millones de dólares y se va a ir”, refirió Hiram Camarillo, especialista en ciberseguridad.

Quien compre esas criptomonedas, en realidad sólo está comprando una idea, no una moneda digital respaldada.

Con información de Sarahí Méndez

