Vacunas contra COVID-19 surten efecto en adultos mayores de asilos en España

Los efectos de inmunizar a ancianos en Madrid, España, ya son notorios; en los asilos, los contagios por coronavirus han bajado 50 por ciento, lo que ya está permitiendo que los ancianos tengan encuentros breves con sus familias.

“Como si no me hubieran puesto nada”, compartió María del Carmen Álvarez, de 91 años.

“Hombre notas un dolorcillo, según eso. Pero no me duele.Para mí el dolor más grande es no poder dar un abrazo a mis hijos. Mis nietas las veo por la calle, pasando por la ventana”, comentó Magdalena Álvarez, de 89 años.

Las personas mayores se en encuentran a la espera de recibir las segundas dosis de la vacuna sin ninguna reacción adversa.

Devuelven la esperanza y sacan del aislamiento a los asilos españoles un año después de que se convirtieran en una trampa mortal.

“Y ahora paseamos y salimos, pero al principio no salíamos nada. Vamos, ni por el pasillo”, comentó María del Carmen Álvarez, residente del centro para mayores DomusVi Tres Cantos.

A sus 89 años Magdalena se ha enfrentado a todo tipo de adversidades. Superó la Guerra Civil y ahora le ganó la guerra al virus. Lo más duro fue tener que hacerlo sola.

“Pensaba que me iba a morir. Pero no pensaba en mí. Pensaba en mi familia. No puedo ver a nadie. Te mueres aquí sola y si te tiran para acá o para allá nadie sabe nada”, comentó Magdalena Álvarez de 89 años, en la residencia para adultos de la tercera edad DomusVi Tres Cantos.

Los efectos positivos de la vacuna comienzan a notarse en las residencias de mayores como la de DomusVi Tres Cantos, donde se han reducido los brotes al 50% en el último mes.

“Seguimos manteniendo distancia, mascarillas, restricción en salidas, visitas un poco. Grupos reducidos en las actividades”, señaló Mayla de Miguel, directora de la residencia para mayores DomusVi Tres Cantos.

Vicente visitó a su madre.

“Como estamos tú y yo, ella está con mascarilla y yo estoy con mascarilla”, dijo Vicente Llopis, familiar de residente en el Centro de Mayores DomusVi Tres Cantos.

Las visitas de una hora con un solo familiar una vez a la semana, y dos paseos alrededor del asilo con personal de salud. La vacunación ha elevado la nostalgia de personas mayores en el asilo.

“Una vida sin COVID”, dice Magdalena, quien camina apoyada de una enfermera.

“Darles así un abrazo fuerte, tengo muchas ganas”, dijo María del Carmen Álvarez, de 91 años, en la residencia para la tercera edad, DomusVi.

Con información de Yolanda Fernández.

