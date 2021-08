Vacunación en Iztacalco se realiza con éxito pese a modificaciones

Magaly acudió acompañada por su esposo y su pequeño hijo a vacunarse al Palacio de los Deportes, en la Alcaldía Iztacalco.

Originalmente, según el calendario, le tocaba el domingo, pero por la consulta popular, se adelantó la vacunación para las personas con apellidos que empiecen con las letras de la S a la Z.

“Ayer salió el comunicado que a los de letras, bueno las últimas letras nos cambiaron la fecha para hoy, entonces ya a cambiar las cosas y nuestra responsabilidad como ciudadanos nos tiene aquí, y pues gracias a Dios ya nos tocó la vacuna después de año y medio. Sí fue muy repentino, si no estamos siguiendo las páginas por Facebook, o así, la verdad es que yo no me hubiera enterado”, Magaly.