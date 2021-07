Inicia vacunación COVID-19 de animales en zoológico de Oakland, California

En el Zoológico de Oakland, California, iniciaron la vacunación contra COVID-19 de algunos animales que consideran más vulnerables.

“Es un proyecto muy grande, tenemos una lista de 110 animales que son vulnerables, ahora no tenemos todas esas vacunas, pero que está considerado que es segura, efectiva, en todas estas especies así que iremos al zoológico este día para iniciar primero con los tigres, chimpancés, osos y también nuestros leones de montañas y otros grandes felinos. Y seguido también van a ser vacunados en nuestra lista, incluye a los murciélagos y muchos otros animales que están en riesgo”, indicó Alex Herman, vicepresidenta de veterinaria del Zoológico de Oakland, California.

Recibieron una donación de 11 mil vacunas para 85 zoológicos de Estados Unidos.

Al respecto, el director de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre de la Ciudad de México, Fernando Guan, mencionó que el riesgo ahora es el contagio de humanos hacia los animales, por lo que aun cuando no han dejado de trabajar desde que inició la pandemia, han operado con protocolos de bioseguridad entre los trabajadores en los 3 zoológicos capitalinos.

Mencionó que, por el momento, no se tiene contemplada la vacunación, principalmente porque no existe en México.

“Se está haciendo de manera experimental, no podemos utilizarla porque no está disponible, tenemos que continuar con nuestros protocolos de prevención y en el momento que tengamos más información de cómo les está yendo con esa vacuna, si es adecuada para las especies que están vacunando y que después se tenga disponible, pues se evaluará más adelante la posibilidad de vacunación en algunos”, refirió Fernando Guan, director de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la CDMX.

A su vez, Luis Palazuelos, miembro de la Asociación de Parques Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, señaló que no se tiene registro de contagios de COVID-19 en los animales de zoológicos y criaderos, y por el momento no está en la agenda vacunarlos.

“En México no tenemos ningún caso reportado, ni se está utilizando la vacuna de ninguna, porque no tiene ningún sentido, no hay manera de comprobar que el COVID-19 lo tengan este tipo de animales de zoológicos o de criaderos. Primero, tendríamos que terminar con todos nosotros, con los humanos, y cuando sobre alguna vacuna o tengamos temor o estemos prácticamente seguros que si la enfermedad ya brincó a los animales, necesitaríamos hacer algo, pero por lo pronto no”, destacó Luis Palazuelos, miembro del comité directivo de la Asociación de Parques Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.