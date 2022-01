Vacunación contra la COVID-19, la diferencia entre acabar o no en un hospital

Con la variante ómicron, la vacunación contra COVID-19 está marcando la diferencia entre acabar o no en un hospital; esto se sabe por el porcentaje de no vacunados entre los recién hospitalizados y por las experiencias de los servicios de ambulancias.

Desde el año nuevo, toda la familia de Claudia, de 39 años de edad, enfermó de COVID; el resto presentó síntomas leves y solo ella, con su esquema de vacunación incompleto, se agravó. Aún con apoyo de oxígeno, su familia decidió llamar a emergencias para trasladarla de inmediato a un hospital, pues presentaba baja saturación

“Su saturación no sube de 80 y de ahí baja y de 80 no pasa, está en un caso ya un poquito crítico , ahorita está en el día 11 que pudiera complicarse un poquito más en estos tres días”, compartió Karla Celaya, familiar de paciente COVID.

La familia cuenta que Claudia decidió vacunarse hasta que personas de su círculo cercano ya estaban enfermas; esto ocurrió una semana antes de presentar los primeros síntomas de COVID.

“No quería vacunarse, no quería, sí no, pero ya tuvo qué. Decía ella que no lo necesitaba. ¿Finalmente qué la convenció ponérsela?, pues yo digo que un poquito la presión social”, aseguró Karla Celaya, familiar de paciente COVID.

Al llegar al Instituto Nacional de Nutrición se les informó que no había disponibilidad de camas para pacientes COVID.

En la Ciudad de México, el 80% de los pacientes hospitalizados por COVID son personas no vacunadas o con esquema incompleto.

“El mayor riesgo ya está entre 20 y 40 años porque son las personas que menos se han vacunado, las que son más desidiosas y dicen ‘no me voy a vacunar’, cuando ya están mal, dicen que se tuvieron que haber vacunado, se arrepienten”, comentó Aurelio Sil, paramédico en Xe Médica.

Solamente en una central de ambulancias se atendieron 833 emergencias COVID en los últimos 30 días, de las cuales un 85% fueron traslados de pacientes no vacunados o con esquema incompleto.

“El trabajo de dos meses para acá sí se ha incrementado demasiado, al grado de que ya estamos trabajando día y noche, prácticamente sin descansos, la gente no hizo caso tuvo muchas fiestas y de ahí es como se vienen contagiando”, dijo Aurelio Silvestres, paramédico.

Con información de Víctor Valles-Mata y Adrián Tinoco.

