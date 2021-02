Entre emoción y desorden transcurrió el primer día de vacunación contra COVID en CDMX

Miles de personas de la tercera edad se presentaron este lunes en los módulos adonde fueron previamente convocados para ser vacunados contra el COVID-19. En la CDMX fue en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Hubo emoción de parte de los vacunados, amabilidad de quienes atendían y cierta desorganización.

Te recomendamos: Más de 30 mil adultos mayores se vacunaron en CDMX contra COVID, superan objetivo

En Cuajimalpa hubo gente formada desde antes de las 6 de la mañana. Su objetivo: ser de los primeros en recibir la dosis. Doña Carmen, de 67 años, traía su registro por internet y le dieron su ficha.

Con el objetivo logrado, le explicaron que tenía que regresar a su casa a desayunar, hidratarse y regresar a las 9 de la mañana. Así lo hizo y tras inmunizarse, esperó media hora para recuperarse.

Doña Silveria rompió su encierro de casi un año y, poco antes de las 11 de la mañana, salió acompañada de su hija a la unidad de vacunación ubicada en la colonia Navidad de la alcaldía Cuajimalpa para ser inmunizada contra el COVID-19. Bajo el sol, esperó su turno.

En la alcaldía Magdalena Contreras, conforme avanzó la mañana, las filas se llenaron de todo tipo de adultos mayores.

El cantante alcanzó el turno 195, de los 500 diarios, en ese Centro de Salud.

El personal de Salud de la unidad provocó el desorden para llevarse la foto del recuerdo. No ocurrió así en la fila de más de 400 personas. Muchas aguantaron en el Sol más de cinco horas, eso sí, con sus previsiones.

“Por qué me quiero vacunar, pues para que no me vaya a morir yo pronto, a mi edad imagínese o me muero sin la vacuna o me muero con la vacuna”, dijo la señora Elba García.