IMSS aclara que vacuna triple viral es efectiva, sólo tienen baja potencia para rubéola

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la vacuna triple viral que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) frenó, es efectiva contra sarampión y paperas.

Lo que están planteando en la triple es que la parte de rubéola no tuviera la potencia suficiente, no es que no sirva, simplemente la potencia es un poco baja, pero es útil para las otras dos enfermedades que atiende, que son sarampión y parotiditis. Rubéola afortunadamente en México hay muchos años que no hay casos”, refirió Zoé Robledo, director del IMSS.