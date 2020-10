Alertan sobre la venta de vacuna falsa contra la influenza en México

En México se alerta a la población sobre los reportes de comercialización de vacunas falsas contra la influenza, así como la presunta venta ilegal de la mismo, siendo que es gratuita.

“Esta es la vacuna la Fluzone, bueno, “la Fluzone” que me iban a vender, parecía la correcta. Me pongo a revisar la parte de atrás donde vienen las cepas, para nada eran las cepas que ha dicho la OMS que deba de haber, que va a contener la vacuna Fluzone, eran unas cepas que sí existieron en el año 2017-2018″, explicó la doctora Karen Rosales, pediatra neonatóloga.

En medio de la preocupación de la población por querer protegerse de enfermedades respiratorias, especialmente este año de pandemia por COVID-19, en México ya existen reportes de comercialización de vacunas falsas contra la influenza, cuando aún ni siquiera están a la venta. Así lo confirma el único laboratorio que produce esta vacuna para México.

“Sí hemos tenido muchos reportes de eso, se ha detectado que están ofreciendo Fluzone y que realmente ahorita no debe de haber ninguna dosis de Fluzone en el mercado, o sea cualquiera que esté vendiendo ahorita, es algún tipo de falsificación porque la real todavía no se ha liberado, entonces no hay ninguna en el mercado privado, no hay ninguna. Todas las vacunas caducan en la misma temporada, cada temporada, si se encuentran una vacuna que diga que caduca el 22 pues es falsa, así de fácil”, insistió Alejandrina Malacara directora médica de Sanofi Pasteur México.