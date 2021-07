Vacuna contra COVID podría evitar daño grave en pulmones tras contagio

El COVID causa afectaciones severas en el cuerpo, sobre todo en los pulmones, incluso entre los más jóvenes, quienes no quedan exentos de padecer secuelas graves por el virus, por lo que la vacuna podría evitar mayor daño.

El daño que el coronavirus causó a los pulmones de un joven de 34 años, sano, pero sin haberse aplicado la vacuna fue grave.

“Esto que vemos aquí es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, vemos aquí la cinta cardiaca, esta burbuja que vemos aquí es el estómago, este lado corresponde al hígado y todo lo que vemos en color blanco -nosotros le llamamos imagen radiopacas- que es blanco, es justo donde están los focos neumónicos, el paciente prácticamente tiene una neumonía en su totalidad de ambos pulmones, estamos hablando quizá un 80, 90% de neumonía en ambos pulmones, ¿si no tuviera neumonía cómo se vería?Completamente negro”, dijo el radiólogo Jorge Albarrán.

Esta radiografía de tórax corresponde a otro joven, de 25 años, que ya se contagió de covid en 2 ocasiones y que, a 1 año y medio, continúa con secuelas.

Pensar que ser más joven o sano es garantía de no tener complicaciones graves por COVID, en muchos de los casos, es incorrecto.

El jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland confirma, en este comparativo, que el daño en personas vacunadas, generalmente será más leve.

“No hay una regla exacta, ni podemos saber qué paciente va a desarrollar una neumonía severa o no, lo importante es: en el momento que alguien empieza con síntomas, el no confiarse, acudir con el médico para que podamos empezar un tratamiento oportuno”, señaló Luis Septién, neumólogo especialista.

“Si tú eres una persona joven, también estás en riesgo y la vacuna también te va a proteger. Vacúnate, vacúnate, joven vacúnate”, comentó en días pasados Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud