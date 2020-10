Vacuna contra la influenza comienza a escasear en CDMX

A una semana de que inició la vacunación contra la influenza, ya no hay vacunas en los Centros de Salud de la Ciudad de México. Las autoridades aseguran que se debe a una demanda superior a años anteriores.

“No hay vacuna. Me dijeron que no hay, hay que esperar, pero no sé cuándo. Por eso vengo porque yo ya soy grande, tengo 70”, dijo un ciudadano. “Que ya se acabó, que posiblemente para la otra semana”. José Luis Pérez, adulto mayor. “Demasiada gente la verdad, creo que como una semana nos llegó bien y se acabó”, refirió Javier, trabajador de la Clínica de Salud, CDMX.

De las 370 mil vacunas contra la influenza que llegaron a la Ciudad de México el pasado 1 de octubre, solo hay 50 mil disponibles. En el Centro de Salud Doctor Manuel Domínguez, en la colonia Guerrero, la vacuna solo se aplica a la población más vulnerable.

“De momento solo están aplicando para adultos mayores y niños, porque me dicen que tienen poca cantidad”, agregó Alejandra Figueroa. “Yo tengo derecho al ISSSTE solo que he escuchado que todavía no llega la vacuna allá y pues ando con el miedo de no vacunarme”, agregó una adulta mayor.

En algunos puestos de vacunación, como el ubicado en la Ciudadela, sí hay vacunas.

Les están dando preferencia a adultos mayores, diabéticos e hipertensos, por si hay una persona atrás o adulta mayor, la van a pasar adelante.

“Tengo tanto diabetes como hipertensión, cada año, siempre me la he puesto. Mi vecina me dijo la están poniendo aquí en el parque y por eso vine”, insistió María Luisa Pérez. “Aún no entro a la categoría de riesgo, pero es una medida para evitar complicaciones”, señaló el señor Víctor Pérez. “Va a tener síntomas parecidos a los de la gripe, por favor si le da fiebre lo único que tiene que hacer es darse un baño de agua tibia y si persiste la fiebre un paracetamol”, explicó la enfermera.

En clínicas del ISSSTE, la vacuna se aplica con previa cita.

En clínicas y hospitales del IMSS la vacunación contra influenza comenzará este viernes.

El Gobierno de la Ciudad de México prevé que la próxima semana llegue un segundo lote.

“Lo que pasa es que se pensaba que en 15 días se iban a vacunar 300 mil personas, y pues se vacunaron en una semana. La ciudadanía respondió de manera muy importante y se va a ir cubriendo sin ningún problema”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Con información de Elizabeth Mávil y Dafne Mora

