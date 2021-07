Jóvenes de entre 18 a 29 años se vacunan contra COVID en varios estados

Esta semana comenzó la vacunación contra COVID-19 en varios estados a jóvenes de entre 18 a 29 años, también se tomaron nuevas medidas restrictivas y para incentivar la vacunación.

Este lunes dio inicio en cuatro municipios de Sinaloa, la única entidad en semáforo epidemiológico rojo, el proceso de la aplicación de la primera dosis de vacunas anti-COVID en jóvenes de entre 18 y 29 años.

En Navolato, Escuinapa, Mazatlán, la demanda de vacunación fue alta. En Culiacán se instalaron cinco macrocentros de vacunación, en los cuales desde temprana hora se presentaron largas filas de jóvenes e incluso, por momentos, hubo aglomeraciones.

También incrementó la demanda de venta y compra de oxígeno.

“Varios lugares y donde quiera que no hay y que no hay, que hasta mañana aquí estoy desde las 6 de la tarde y ahorita a la fecha no me han dado nada”, refirió un ciudadano.