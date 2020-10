Vacuna contra COVID-19 no será la solución completa: Narro

El ex secretario de Salud, José Narro aseguró que la pandemia de COVID-19 en México es un problema grave, aunque muchos han tratado de disminuir su trascendencia.

“Soy uno de los muchos que piensan que si en nuestro país seguimos con la misma estrategia y no tenemos una reformulación de la misma la situación, va a empeorar; la vacuna es importantísima, hoy no tenemos una vacuna, ni un tratamiento específicos, pero lo que sí tenemos son medidas preventivas, no son suficientes, ni alcanzan, pero la vacuna por sí sola, y de una buena vez hay que empezar a decirlo, es una parte importantísima, pero no es la solución completa”, sentenció Narro.