Vacacionistas se realizan pruebas COVID en CDMX y resultan positivos

Tras el llamado a que las personas que salieron de vacaciones en Semana Santa acudan a realizarse pruebas para detectar si se contagiaron de COVID-19, algunos ya se la realizaron y dieron positivo.

A su regreso de vacaciones por distintos puntos de Quintana Roo, Nicolás asegura que comenzó a sentirse mal.

Acudió al macroquiosco ubicado en avenida Cuauhtémoc y Xola, ahí le informaron que dio positivo. Asegura que es la segunda vez que se contagia.

“Mi esposa es enfermera, le pusieron el biológico hace dos semanas igual ella es asintomática y me lo pasó. No, no pasa nada, pero no esperen mucho, si empieza el malestar inmediatamente acudir a tomarse su prueba para que puedan atenderse a tiempo”, insistió Nicolás.

Otras personas dijeron que fueron responsables y no salieron a vacacionar, pero también resultaron positivos.

“No, no soy tan irresponsable, no salí de vacaciones y salí positivo, no tengo ni la más remota idea de dónde pude contagiar. La falta de olfato fue lo que me alertó “, dijo Citlalli.

“Vengo porque tengo síntomas, no porque haya salido a la playa, a ningún lado, dolor de cabeza, náuseas, falta un poco de aire, pero no por diversión, la semana pasada no salí a ningún lado”, explicó Margarita, vecina de Benito Juárez.