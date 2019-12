Vacacionistas abarrotan terminales de la CDMX

Tanto la terminal Aérea de la Ciudad de México como las centrales camioneras lucieron abarrotadas de paseantes que llegaban y salían de la capital para pasar las fiestas de fin de año.

Algunos se despidieron en el aeropuerto ya que no pasarán la navidad juntos.

“Es la primera Navidad que no estamos con nuestros papás, pero a mí me gusta viajar así sola, así es que está padre, está como que muy saturado ahorita pero pues es parte de estas fechas también”, dijo Daniela Cárdenas, viajera.

En la Terminal del Sur los camiones salían uno tras otro, mientras que las ventanillas para comprar boletos estaban saturadas.

Los que se iban esperaban pacientes.

Los que llegaban fueron sorprendidos por el clima de la Ciudad de México.

Llegando a la terminal de autobuses, tomar un taxi, llevó por lo menos un hora.

Algunas personas viajaron hasta con la mascota.

“El camino estuvo un poco pesado porque no me dieron nada y un poco preocupada porque traigo mi gato y ahorita me siento feliz porque voy a estar con mi familia. Obviamente no lo voy a dejar, es como casi mi hijo”, comentó Ángeles Diego