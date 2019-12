Vacacionistas abarrotan playas de Oaxaca por fin de año

Abarrotadas, así lucen las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, en estas vacaciones de fin de año.

Son miles de vacacionistas que se encuentran en la costa oaxaqueña, disfrutan del mar, el sol y la playa.

Este, es uno de los mejores fines de semana en todo el año para este destino turístico.

Las autoridades reportan un lleno casi total en todos los hoteles de Puerto Escondido.

Las playas de Puerto Escondido ofrecen opciones para todos los visitantes.

Hay desde playas de aguas tranquilas para el disfrute de la familia, como Manzanillo y Puerto Angelito.

O algunas con más oleaje, ideales para la práctica del surfing, como Zicatela y Carrizalillo, entre otras.

Me gusta mucho, por eso vengo, aunque no puedo venir seguido, pero la verdad sí me encantan”, comentó Carmelina López, turista.

Venimos un ratito a disfrutar con la familia en estas vacaciones, y a gozar, que es lo más importante”, dijo Adaneli Nava, turista.

Es un lugar muy placentero donde puedes venir a relajarte, olvidar tus problemas un rato”, expresó José Luis Carmona, turista.