‘Va por México’ registró mayor cantidad de ‘candidatos simulados’: INE

El INE adelantó la verificación de la afiliación efectiva de todos los candidatos y candidatas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa que presentaron las coaliciones “Juntos Haremos Historia” y “Va por México” para las Elecciones 2021 del próximo 6 de junio.

Originalmente esa verificación se llevaría a cabo en agosto, cuando el INE realizará la asignación de curules por la vía plurinominal con el objetivo de evitar la sobre representación de los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados

Sin embargo, los consejeros electorales adelantaron la verificación para dar certeza al conteo rápido que dará a conocer el presidente del INE, Lorenzo Córdova, la noche del próximo 6 de junio.

Los resultados de esa verificación de afiliación efectiva que hizo el INE a los partidos que integran las dos coaliciones que competirán por la Cámara de Diputados son los siguientes:

En los casos de diputados que buscan reelegirse y que fueron postulados por las dos coaliciones, el consejero Martin Faz explicó que hubo pocas inconsistencias.

“Se obtuvo que de la coalición “Va por México” 14 personas postuladas optaron por la elección consecutiva y de ellas un legislador no cuenta con militancia en alguno de los partidos políticos integrantes de la coalición, no obstante, el grupo parlamentario al que pertenece coincide con el partido que lo postula. En el caso de “Juntos Hacemos Historia”, 82 personas postuladas en la coalición están en busca de la elección consecutiva, de ellos 56 no militan en alguno de los partidos integrantes de la coalición, sin embargo, en todos los casos coincide el partido postulante con el grupo parlamentario”, aseguró Martin Faz, consejero electoral del INE.