Usuarios de vapeadores aseguran que prohibición impulsará venta en el mercado negro

Luego de que entró en vigor el decreto presidencial que prohíbe la venta de vapeadores, han sido retirados del mercado y sólo se venden en algunos locales.

En una plaza comercial que vende productos de origen chino, en el Centro Histórico, locatarios confirmaron que el mismo lunes que se firmó el decreto, las autoridades confiscaron estos productos.

“No, amigo, y no creo que los puedas encontrar ahorita es que ves que ya los prohibieron, el lunes vinieron a hacer operativo y se llevaron la mayoría y los que no, están escondidos, nada más entraron por eso por los vapers. Sí hay, pero los han de tener escondidos, amigo, no sé si los sigan comercializando”, dijo una vendedora.