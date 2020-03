Usuarios del Metro narran cómo fue el choque de trenes en la estación Tacubaya

A las 23:37 horas del martes 10 de marzo, dos convoyes del Metro de la Ciudad de México chocaron en la estación Tacubaya; algunos testigos narraron a Noticieros Televisa lo ocurrido.

Valente Cisneros, uno de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, narró que cuando el tren llegó “a Observatorio y el Metro empezó a sacar el aire y, de repente, se les vino… pero no nos avisaron nada. Ya cuando agarró velocidad es cuando se estampó aquí en Tacubaya. Y los vagones están descarrilados”.

“Yo venía sentado, quise agarrarme de los tubos, ya no pude. Al momento del choque, ya no pude hacer nada. Me sacaron los bomberos… En un momento dado, ya no podía caminar. Los bomberos me sacaron y los policías me sacaron cargando para poder bajar sobre las vías”, comentó Sergio Antonio, otra de las personas que resultaron lesionadas.

Mientras que Jesús González, quien también quedó lesionado, dijo que se quiso parar para ayudar, “pero ya no pude porque la cadera ya no me dejó moverme. Hubo mucha gente que apoyó a los que estaban lastimados también”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegó al lugar del accidente junto con los secretarios de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la directora general del Metro.

Sheinbaum informó que tras el accidente “se reportaron 41 heridos y lamentable una persona que perdió la vida”. Mencionó que de acuerdo con los primeros reportes “un tren que se dirigía hacia Observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se impacta con el tren que se encontraba en ese momento en Tacubaya”.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a varios hospitales de la capital:

25 heridos con lesiones menores fueron atendidos por los paramédicos que llegaron al lugar.

16 fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales.

11 de ellos fueron a la Clínica Durango, en la colonia Roma. Durante la madrugada, más de la mitad fueron dado de alta.

Otros dos fueron llevados al hospital Magdalena de las Salina.

Una a la Cruz Roja de Polanco.

Una a la clínica Nápoles y

otro al hospital Roma.

Tras el accidente iniciaron los peritajes. “Están los peritos, Ministerio Público, ya están, ya están haciendo el trabajo”, puntualizó Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la CDMX.

La fiscal indicó que obtuvieron las cajas negras de los trenes que chocaron y en ese momento no tenía claro si intervendrían peritos internacionales.

A las 05:00 horas de este miércoles, camiones RTP iniciaron el servicio gratuito en circuito de Observatorio a Chapultepec para trasladar a los usuarios afectados por el accidente en el Metro.

Florencia Serranía, directora del Metro, dijo que se trabaja para liberar las vías.

“Estamos desenganchando los trenes que colisionaron, es aparatoso, sobretodo en el primero y último vagón. Hasta hace un momento ya habíamos dado el corte de los vagones que vamos a arrastrar para poder liberar los dos vagones colisionados y en el trascurso del día les diremos cuándo podremos iniciar el servicio. Estamos a tope trabajando los equipos para poder arrancar mañana el servicio”, refirió.

La funcionaria agregó que se revisará el estado de las vías.

Con información de Guillermo Segura y Francisco Santa Anna.

Rar/RMT