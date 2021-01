A casi una semana del incendio que sacó de operación a seis líneas del Metro, siguen los trabajos contra reloj para poner en marcha las tres que siguen sin funcionar. En las calles, los usuarios buscan la manera de tomar transporte a como dé lugar, aunque los trayectos les tomen horas

A pesar de los esfuerzos del gobierno capitalino para sustituir el servicio del Metro en las estaciones afectadas, en las horas pico siguen los retrasos para los usuarios.

Assanet vive en Valle de Chalco y trabaja en Cuautitlán Izcalli, para llegar a su oficina, cruza toda la Ciudad de México de oriente a poniente, cubriendo una distancia aproximada de 70 kilómetros en transporte público, principalmente en Metro.

“La verdad es que yo creo que voy a cambiar de trabajo, no sé, está retirado y ahorita me estoy haciendo más tiempo de lo normal y gasto más”, agregó Assanet.

También la señora Maricarmen cruza todo el Valle de México.

“Viajo de Ixtapaluca a Plaza Polanco. Antes hacía dos horas y ahorita me aviento cinco, salgo entre cinco y seis de la tarde, en lo que trasbordo, ya llego a las 10 de la noche a su pobre casa. Normalmente yo me gastaba 30 pesos ida y vuelta y ahora me gasto 80”, informó María del Carmen Damián Espinoza, Usuaria del Metro.