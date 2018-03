Usuarios de vialidades de cuota tienen derecho a seguro de Capufe

Durante las vacaciones, el número de vehículos que circula por carretera incremente o incluso se duplica, por ejemplo, en la caseta Paso Morelos, en la Autopista del Sol, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) normalmente registra nueve mil vehículos diarios, pero en vacaciones llega hasta 33 mil autos.

En la República Mexicana se tienen nueve mil 819 kilómetros de carreteras de cuota, al circular por ellos, los usuarios cuentan con un seguro obligatorio al que tienen derecho con sólo pagar su peaje.

Normalmente en cualquier caseta que sea de paga y tengas el comprobante, entra el seguro, el problema es que cuando tienes algún siniestro, lo primero que haces es marcarle a tu seguro y no al seguro de las carreteras que es el que debe de entrar porque estas usando la carretera”, explicó José Óscar Valdez, doctor en derecho.

La página de Caminos y Puentes Federales (Capufe) detalla la póliza a la que tienen derecho los usuarios de autopistas de cuota. Cubren incidentes que le ocurran al automóvil en el que se viaja, gastos médicos de los pasajeros, daños a otros vehículos e incluso a la infraestructura carretera hasta por cuatro millones de pesos.

Lo que tendría que hacer es avisarle a la caseta, marcar el número que ellos mismos te dan, que es el 074, y automáticamente llega su ajustador, ellos te pagan el daño, no te cuesta nada, incluso no hay deducible”, precisó el especialista.

El seguro carretero y el que contrata un particular no se excluyen, aunque hay excepciones para que el primero entre en vigor, la principal es que no se rebasen los límites de velocidad.

Que no vayas en estado de ebriedad, que tengas licencia o permiso”, agregó el doctor en derecho.

Los seguros de usuarios sólo aplican en tramos carreteros de cuota, también en los segundos pisos, autopistas urbanas y periféricos en donde se cobre peaje.

Con información de Raymundo Pérez Arellano

