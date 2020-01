Usuario del Metro de la CDMX devuelve billetera con más de 10 mil pesos

La noche del jueves, alrededor de las 22:20 horas, un usuario del Metro de la Ciudad de México devolvió una billetera con más de 10 mil pesos que había sido extraviada en los pasillos de correspondencia de la estación Chabacano.

Te recomendamos: Metro va contra venta ilegal de tarjetas

Tras hallar la billetera de color negro, el usuario, que responde al nombre de Benjamín, la entregó a dos agentes de la Policía Auxiliar que vigilaban la estación.

Los policías le pidieron que los acompañara al cubículo del Inspector Jefe de Estación del Metro Chabacano, localizado en la Línea 2.

Al interior de la billetera se localizaron 5 mil 40 pesos en efectivo, así como 5 mil 150 pesos en vales de despensa.

También se encontraron dos tarjetas bancarias, una tarjeta de tienda de autoservicio, tarjetas de presentación, así como la credencial del Instituto Nacional Electoral del dueño del objeto extraviado.

Gracias al teléfono de las tarjetas de presentación, los oficiales pudieron comunicarse con el propietario de la cartera, quien cerca de las 23:15 horas se presentó a reclamar sus pertenencias.

El dueño, una persona de la tercera edad, aseguró que ya había dado por perdida su carteta, al no saber en qué lugar la había extraviado.

Por medio de un video, una mujer denunció a unos policías que no la apoyaron tras ser víctima de abuso en el Metro de la Ciudad de México.

En redes sociales circula un video donde una mujer exhibe a unos oficiales de policía por rehusarse a darle apoyo luego de haber sufrido abuso sexual en una estación de la línea 1 del Metro.

En las imágenes la mujer cuenta que unos minutos antes, dos hombres la habían “manoseado” cuando se encontraba dentro de uno de los vagones.

Al acudir en busca de auxilio, dos policías de la estación se negaron a ir tras los agresores alegando que la mujer no había sido golpeada, ni tampoco sufrió el robo de sus pertenencias.

Ante la insistencia de la ciudadana, uno de los policías le respondió “Te la comes”.

Esta oficial me dijo que si me quitaron algo, que si me hicieron algo. Este oficial me comenzó a decir: ‘te la comes’. No sé qué me dijo, que ‘te la comes’. No sé qué significa que si me la como”