Usar demasiado tu celular podría provocar que te salga un cuerno

Cada vez que agachas la cabeza para ver tu celular o tableta, podrías estar generando que se desarrolle una deformidad en la parte posterior de tu cráneo, conocida como espolón óseo.

Te recomendamos: Tu teléfono puede tener hasta 18 veces más bacterias que un baño

Se trata de una protuberancia en forma de cuerno que puede medir más de dos centímetros de largo.

Esta es una etapa inicial del crecimiento osteofito o cuerno del hueso occipital por posición forzada, si se continúa y no se previene el crecimiento, va a ser cada vez mayor”, explicó sobre una radiografía el médico Ismael Herrera Vázquez, del laboratorio de Neuromorfología y Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El desarrollo de este “cuerno“, asociado con el uso excesivo de dispositivos móviles, fue detectado por primera vez en un estudio dirigido por la universidad australiana de Shine Coast, en el que se detectó, luego de revisar a mil 200 personas, que la protuberancia se presentaba con mayor frecuencia entre personas mayores de 18 años de edad, pues al hacer el esfuerzo, se tensan los músculos de la cabeza.

“Los niños cada vez más temprano en el mundo y en México están expuestos a posiciones que hacen que la atracción de los ligamentos que van a la columna vertebral provoquen, estimulen fuerzas agregadas a la gravedad que hace que prolifere el hueso, intenta compensar como si estuviera jalando una polea y el resultado es la adaptación del hueso a esa exigencia”, agregó el especialista.

La mayoría de los espolones óseos no causan dolor y no requieren tratamiento, pero pueden convertirse en un problema grave si no se atienden de manera oportuna.

Si el crecimiento comprime un nervio o dificulta la circulación, lógicamente va a provocar una inflamación y dolor que puede ser muy significativo, incómodo e incluso incapacitante, la posición adecuada al estar sentado, al utilizar un instrumento como una tableta, un celular o una computadora es mantener la posición erguida, con una mirada al horizonte y con los hombros en posición adecuada”, explicó el médico.

Con información de En Punto

LHE