Renuncia de Urzúa, revés al proyecto de López Obrador: René Delgado

El periodista René Delgado afirmó en Despierta que la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda es un revés al proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El periodista detalló que poco a poco se va conformando un cuadro político más complicado y más difícil de predecir el destino de la Cuarta Transformación, dado que la aceptación y fortaleza de la administración de López Obrador lo deriva en buena medida de la presencia de cuadros, que, sin estar incorporados a las filas de Morena, son garantía o símbolo de sensatez y seriedad.

Esta renuncia, dijo que también pone en evidencia que, pese al título, muchos de los secretarios de López Obrador no son secretarios de Estado sino empleados destacado.

Rene Delgado enfatizó que la salida o baja de cuadros capacitados y bien calificados abre espacio a quienes sin dominio del encargo son más radicales y están más con la consigna, que, con el razonamiento de impulsar, son más complacientes.

El mandatario puede argumentar, me parece que no, sin razón que hay un sabotaje legal, que hay una incomprensión profunda, que hay una resistencia inusitada, e incluso un cierto temor a la pretensión de combatir la impunidad y desigualdad e inseguridad. Pero no puede negar que, si bien hay zancadillas, a veces puestas sin querer, a veces puestas a propósito, también hay tropiezos en la implementación de sus políticas de gobierno sobre todo cuando es evidente que no hay un dominio pleno en sí de la propia administración”.